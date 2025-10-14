В Рязанской области одобрили законопроект о лишении пенсий за статус иноагента

Как отметили на заседании регправительства, пенсии за выслугу лет лишатся государственные служащие, которых признали иноагентами, при наличии гражданства иностранного государства, а также в случае вступления в законную силу обвинительного приговора за совершение коррупционных преступлений. Напомним, новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.