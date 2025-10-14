Рязань
В Рязанской области одобрили законопроект о лишении пенсий за статус иноагента
Правительство Рязанской области одобрило законопроект о лишении пенсий за статус иноагента. Это произошло на заседании регправительства во вторник, 14 октября.

Как отметили на заседании, пенсии за выслугу лет лишатся государственные служащие, которых признали иноагентами, при наличии гражданства иностранного государства, а также в случае вступления в законную силу обвинительного приговора за совершение коррупционных преступлений.

Напомним, новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.