В Рязанской области объявили поиски 33-летнего Андрея Соколова

Житель поселка Гусь-Железный пропал с 6 октября перестал выходить на связь. Приметы: на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, спортивного телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет: черная кожаная куртка с красной надписью спереди, светлые джинсы, белые кроссовки. Особые приметы: на обоих плечах имеется тату с изображением черепа быка с мечами и архангела Михаила со щитом, на предплечье тату с изображением девушки со змеей. Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефону 8 (49131) 2-24-18.