В Рязанской области 480 отцов оформили пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

С начала 2025 года в Рязанской области более 480 работающих отцов воспользовались правом на отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по области.
Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, позволяющим не только матерям, но и отцам оформлять декретный отпуск.
Во время отпуска по уходу за малышом отцы получают ежемесячное пособие в размере 40% от среднего заработка, которое выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет. Минимальный размер пособия составляет 10 103,83 рубля, а максимальный — 68 995,48 рубля. Первая выплата производится не позднее чем через 10 календарных дней после подачи документов в Отделение СФР по Рязанской области, а последующие — 8-го числа каждого месяца.
При этом важно отметить, что время отпуска засчитывается в трудовой стаж. За каждый год отпуска по уходу за первым ребенком начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, а за второго — 3,6. Если отец ухаживает за третьим или четвертым ребенком, ему полагается 5,4 коэффициента.
Право на получение пособия имеют также другие родственники и опекуны, фактически ухаживающие за ребенком. Главное условие — это официальное трудоустройство и оформление отпуска. Рабочее место сохраняется за сотрудником на весь период отпуска.