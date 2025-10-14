Рязань
В Рязанской области 480 отцов оформили пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
С начала 2025 года в Рязанской области более 480 отцов взяли отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, сообщает ОСФР по региону. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, которые позволяют оформлять декретный отпуск не только матерям, но и отцам. Отцы получают пособие в размере 40% среднего заработка, от 10 103,83 до 68 995,48 рублей, выплата начинается не позднее 10 дней после подачи документов, далее — 8-го числа каждого месяца. Время отпуска засчитывается в трудовой стаж с начислением пенсионных коэффициентов: 1,8 за первого, 3,6 за второго и 5,4 за третьего или четвертого ребенка. Пособие могут получать также родственники и опекуны при условии официального трудоустройства и оформления отпуска.

С начала 2025 года в Рязанской области более 480 работающих отцов воспользовались правом на отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по области.

Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, позволяющим не только матерям, но и отцам оформлять декретный отпуск.

Во время отпуска по уходу за малышом отцы получают ежемесячное пособие в размере 40% от среднего заработка, которое выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет. Минимальный размер пособия составляет 10 103,83 рубля, а максимальный — 68 995,48 рубля. Первая выплата производится не позднее чем через 10 календарных дней после подачи документов в Отделение СФР по Рязанской области, а последующие — 8-го числа каждого месяца.

При этом важно отметить, что время отпуска засчитывается в трудовой стаж. За каждый год отпуска по уходу за первым ребенком начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, а за второго — 3,6. Если отец ухаживает за третьим или четвертым ребенком, ему полагается 5,4 коэффициента.

Право на получение пособия имеют также другие родственники и опекуны, фактически ухаживающие за ребенком. Главное условие — это официальное трудоустройство и оформление отпуска. Рабочее место сохраняется за сотрудником на весь период отпуска.