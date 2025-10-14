В рязанских лесах начали раскладывать вакцину от бешенства для диких животных

Отмечается, что в Сараевском районе специалисты разложат 3200 доз. «Съедобные приманки с вакциной от бешенства для диких животных, чтобы сформировать у них иммунитет к этому заболеванию, мы раскладываем дважды в год: весной и осенью. Делаем это вручную в местах, где чаще всего обитают лисы или другие дикие плотоядные. Это, как правило, у нор, по звериным тропам и лесным опушкам», — написал Алексей Новиков, начальник Сараевской ветстанции.