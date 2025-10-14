В Рязани произошло ДТП с участием подметально-уборочной машины

В Рязани произошло ДТП с участием подметально-уборочной машины. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили читатели. Авария произошла на перекрестке проезда Яблочкова и улицы Циолковского. Как уточнил очевидец, «белая фура хотела повернуть и врезалась в оранжевую на другой полосе». На кадрах видно, что первая получила механические повреждения. Сотрудников ГАИ на месте пока нет.