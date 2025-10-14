Рязань
В российском регионе хотят запретить продажу алкоголя в праздники и выходные
Глава республики Алтай Андрей Турчак рассказал о разработке инициатив, которые внесут на ближайшем заседании. Речь идет о запрете розничной продажи спиртного в многоквартирных домах, рядом со школами и детсадами. Также торговлю такой продукцией хотят ограничить по времени: с 11 до 19 часов в будни и до 16 часов в пятницу. В выходные будет действовать полный запрет. Помимо прочего, предлагается не допускать размещения алкоголя в прикассовой зоне и рядом с товарами для детей. В регионе планируют закрыть все «наливайки» в жилом секторе.

