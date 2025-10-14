В российском регионе хотят запретить продажу алкоголя в праздники и выходные

В российском регионе хотят запретить продажу алкоголя в праздники и выходные. Об этом пишет портал «Осторожно, новости».

Глава республики Алтай Андрей Турчак рассказал о разработке инициатив, которые внесут на ближайшем заседании.

Речь идет о запрете розничной продажи спиртного в многоквартирных домах, рядом со школами и детсадами. Также торговлю такой продукцией хотят ограничить по времени: с 11 до 19 часов в будни и до 16 часов в пятницу. В выходные будет действовать полный запрет.

Помимо прочего, предлагается не допускать размещения алкоголя в прикассовой зоне и рядом с товарами для детей.

В регионе планируют закрыть все «наливайки» в жилом секторе, из-за которых происходит множество ЧП.

После рассмотрения запрета на продажу вейпов и расходных материалов к ним в Госдуме, на Алтае хотят ввести такие же меры.

По словам главы региона, уровень смертности превышает рождаемость из-за нетрезвых водителей и отравления алкоголем. Также высокий процент приходится на болезни системы кровообращения и онкологии.