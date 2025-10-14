В России предложили установить потолок цен на топливо на АЗС

НАС направил в ФАС письмо с предложением ввести потолок цен на топливо на автозаправках. Глава НАС Антон Шапарин отметил, что при контроле правительства за поставками и ценами необходимо установить механизм ограничения цен, основанный на региональном ценовом индексе и уровне инфляции на конкретный день 2024 года. Он подчеркнул, что существующие регулировки затрагивают в основном крупные вертикально интегрированные компании, а независимые АЗС имеют свободу в ценообразовании, что может приводить к необоснованному росту цен. Шапарин предложил создать прозрачные правила для контроля цен, чтобы избежать повышения стоимости топлива выше инфляции и возможного злоупотребления ситуацией.

Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с предложением ввести потолок цен на топливо на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на информацию от главы автосоюза Антона Шапарина.

Шапарин отметил, что в условиях, когда правительство контролирует ситуацию со снабжением и стоимостью топлива, целесообразно разработать механизм контроля цен. Он предложил, чтобы потолок цен рассчитывался на основе ценового индекса, который учитывал бы среднюю стоимость топлива по региону и уровень накопленной инфляции на конкретный день 2024 года.

По словам Шапарина, действующие механизмы регулирования цен в основном касаются вертикально интегрированных компаний, тогда как независимые АЗС свободны в ценообразовании. Он подчеркнул, что отклонения в ценах могут свидетельствовать о попытках отдельных игроков рынка извлечь сверхприбыль на фоне слухов о возможном дефиците топлива.

Глава НАС также указал на необходимость создания единой и прозрачной нормативной базы для регулирования цен на АЗС, чтобы избежать ситуаций, когда некоторые станции повышают цены выше уровня инфляции в надежде избежать проверок и санкций.

В ФАС подтвердили получение письма от автосоюза и сообщили, что оно будет рассмотрено в установленном порядке. В настоящее время предельный рост розничных цен на топливо в России таргетируется по потребительской инфляции.