В России предложили установить потолок цен на топливо на АЗС

Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с предложением ввести потолок цен на топливо на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на информацию от главы автосоюза Антона Шапарина.
Шапарин отметил, что в условиях, когда правительство контролирует ситуацию со снабжением и стоимостью топлива, целесообразно разработать механизм контроля цен. Он предложил, чтобы потолок цен рассчитывался на основе ценового индекса, который учитывал бы среднюю стоимость топлива по региону и уровень накопленной инфляции на конкретный день 2024 года.
По словам Шапарина, действующие механизмы регулирования цен в основном касаются вертикально интегрированных компаний, тогда как независимые АЗС свободны в ценообразовании. Он подчеркнул, что отклонения в ценах могут свидетельствовать о попытках отдельных игроков рынка извлечь сверхприбыль на фоне слухов о возможном дефиците топлива.
Глава НАС также указал на необходимость создания единой и прозрачной нормативной базы для регулирования цен на АЗС, чтобы избежать ситуаций, когда некоторые станции повышают цены выше уровня инфляции в надежде избежать проверок и санкций.
В ФАС подтвердили получение письма от автосоюза и сообщили, что оно будет рассмотрено в установленном порядке. В настоящее время предельный рост розничных цен на топливо в России таргетируется по потребительской инфляции.