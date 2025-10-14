Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 80.85 -0.34 14/10
ЦБ EUR 93.92 -0.13 14/10
Нал. USD 80.80 / 80.97 14/10 12:50
Нал. EUR 94.65 / 95.40 14/10 12:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 647
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 655
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 376
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 235
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В России предложили установить потолок цен на топливо на АЗС
НАС направил в ФАС письмо с предложением ввести потолок цен на топливо на автозаправках. Глава НАС Антон Шапарин отметил, что при контроле правительства за поставками и ценами необходимо установить механизм ограничения цен, основанный на региональном ценовом индексе и уровне инфляции на конкретный день 2024 года. Он подчеркнул, что существующие регулировки затрагивают в основном крупные вертикально интегрированные компании, а независимые АЗС имеют свободу в ценообразовании, что может приводить к необоснованному росту цен. Шапарин предложил создать прозрачные правила для контроля цен, чтобы избежать повышения стоимости топлива выше инфляции и возможного злоупотребления ситуацией.

Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с предложением ввести потолок цен на топливо на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на информацию от главы автосоюза Антона Шапарина.

Шапарин отметил, что в условиях, когда правительство контролирует ситуацию со снабжением и стоимостью топлива, целесообразно разработать механизм контроля цен. Он предложил, чтобы потолок цен рассчитывался на основе ценового индекса, который учитывал бы среднюю стоимость топлива по региону и уровень накопленной инфляции на конкретный день 2024 года.

По словам Шапарина, действующие механизмы регулирования цен в основном касаются вертикально интегрированных компаний, тогда как независимые АЗС свободны в ценообразовании. Он подчеркнул, что отклонения в ценах могут свидетельствовать о попытках отдельных игроков рынка извлечь сверхприбыль на фоне слухов о возможном дефиците топлива.

Глава НАС также указал на необходимость создания единой и прозрачной нормативной базы для регулирования цен на АЗС, чтобы избежать ситуаций, когда некоторые станции повышают цены выше уровня инфляции в надежде избежать проверок и санкций.

В ФАС подтвердили получение письма от автосоюза и сообщили, что оно будет рассмотрено в установленном порядке. В настоящее время предельный рост розничных цен на топливо в России таргетируется по потребительской инфляции.