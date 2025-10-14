В России подготовка машины к зиме подорожала на 8%

В России подготовка машины к зиме подорожала на 8%, составив 38 018 рублей. Сумма расчитана, исходя из цен на комплект товаров на легковой автомобиль — четырех автошин, набора щеток стеклоочистителя, омывающей жидкости для стекла, услуг шиномонтажа и мойки. Кроме того, стоимость услуг шиномонтажа для легковой машины в среднем подорожала на 14% до 2520 рублей.