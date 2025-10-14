В результате массового ДТП в Рязани пострадала женщина

Авария случилась вечером 13 октября в районе дома № 65 по улице Октябрьской. По предварительной информации, 45-летний рязанец за рулем «Рено» на перекрестке врезался во впереди стоящий «Фольксваген» под управлением 30-летней местной жительницы, от удара ее машина столкнулась с автомобилем «Ниссан», которым управляла 22-летняя девушка. Водительнице второй иномарки потребовалась помощь врачей. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.