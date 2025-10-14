В региональном парламенте открылась выставка «Хроники террора украинского неонацистского режима»

Во вторник, 14 октября, в Гербовом зале Рязанской областной Думы открылась выставка «Хроники террора украинского неонацистского режима». В экспозиции представлены фотографии, сделанные военными корреспондентами на новых территориях и в приграничных российских регионах. В торжественном мероприятии приняли участие председатель областной Думы Аркадий Фомин, представители депутатского корпуса, участники региональной кадровой программы «Герои62».

Выставка организована Государственной Думой совместно с информационным агентством «РИА Новости». Цель проекта — сохранить память о погибших, показать масштаб разрушений после авиационных ударов и минометных обстрелов Вооруженных сил Украины, привлечь внимание к преступлениям, совершенным киевским режимом против мирного населения. Впервые фотоработы были представлены летом текущего года в нижней палате российского парламента. После проект масштабировали на всю страну, передав фотоматериалы в субъекты. В Рязанской области всероссийская инициатива реализована региональным парламентом.

С приветственной речью к собравшимся обратился Аркадий Фомин. Он подчеркнул, что экспозиция представляет собой настоящий исторический документ, призванный сохранить правду о событиях последних лет и не допустить повторения трагедии.

«Мы понимаем, что происходящее на исторических территориях России — в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках — это преступление против человечества. Уверен, что кадры военных корреспондентов, которые с честью выполнили свой профессиональный долг, никого не смогут оставить равнодушным. На фотопленке запечатлены боль и горе мирных жителей, потерявших в ходе обстрелов ВСУ своих родных и близких, лишившихся жилья и всего, что с заботой и любовью создавали долгие годы. Экспозиция еще раз доказывает, что задачи СВО, которые поставил Президент России Владимир Путин, обусловлены временем и должны быть выполнены», — отметил Аркадий Фомин.

Представленные в областной Думе фотографии — результат работы военкоров за 11 лет: с мая 2014 года по июнь текущего года. На кадрах — трагические события в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областях. Некоторые снимки принадлежат фотокорреспонденту Андрею Стенину, убитому в Донбассе в августе 2014 года в результате массового расстрела ВСУ десятка машин, эвакуировавших мирных граждан. Указом Президента России Владимира Путина Андрей Стенин посмертно награжден орденом Мужества.

Первыми с экспозицией ознакомились парламентарии, участники и ветераны специальной военной операции.

«Глядя на фотографии, заново переживаешь все события, которые довелось пережить в ходе СВО, пропускаешь через себя трагедию мирного населения. Спасибо авторам за такой пронзительный проект», — поделился впечатлениями от выставки участник региональной программы «Герои62» Дмитрий Животягин.

«Наша дорога на СВО пролегала через освобожденные территории. Конечно, это тяжелое зрелище. Мне запомнился разрушенный многоквартирный жилой дом, в котором чудом уцелел всего один подъезд. И там в окнах горел свет — люди возвращались к мирной жизни. Нам даже встретилась мама с младенцем в коляске. Русский солдат всегда помогал женщинам, старикам, детям. Мой дед прорывал блокаду Ленинграда, собирал пайки своего подразделения и отдавал голодающим жителям города на Неве. Сегодня мы продолжаем дело наших предков. Убежден, победа будет за нами», — рассказал слушатель второго потока программы «Герои62» Роман Денисов, проходящий стажировку в региональном парламенте.

Выставка будет работать в региональном парламенте до конца ноября. С онлайн-версией экспозиции можно ознакомиться по ссылке .

Возрастное ограничение — 18+