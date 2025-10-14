В Песочне изменили режим работы светофора

В целях увеличения пропускной способности автомобильного транспорта проведена настройка в ручном режиме светофора на перекрестке улиц Большая и Тимакова. Изменения необходимы для увеличения интервала дополнительной секции для разворота транспорта, который совершает движение со стороны ТЦ «Глобус».