В Песочне изменили режим работы светофора
В Песочне изменили режим работы светофора. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В целях увеличения пропускной способности автомобильного транспорта проведена настройка в ручном режиме светофора на перекрестке улиц Большая и Тимакова.
Изменения необходимы для увеличения интервала дополнительной секции для разворота транспорта, который совершает движение со стороны ТЦ «Глобус».