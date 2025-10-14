В Кораблинском районе двух мужчин обвинили в краже

В прокуратуре Кораблинского района утвердили обвинительное заключение в отношении двух мужчин, 43 и 33 лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону. Они обвиняются в краже имущества, предусмотренной пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ. По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемые вступили в преступный сговор и похитили из магазина продукты питания и алкогольные напитки на общую сумму свыше 5 тысяч рублей. После совершения преступления мужчины распорядились похищенным по собственному усмотрению. Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд для рассмотрения по существу.

