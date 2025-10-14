Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 80.85 -0.34 14/10
ЦБ EUR 93.92 -0.13 14/10
Нал. USD 80.80 / 80.97 14/10 12:50
Нал. EUR 94.65 / 95.40 14/10 12:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 647
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 655
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 376
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 235
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Кораблинском районе двух мужчин обвинили в краже
В прокуратуре Кораблинского района утвердили обвинительное заключение в отношении двух мужчин, 43 и 33 лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону. Они обвиняются в краже имущества, предусмотренной пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ. По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемые вступили в преступный сговор и похитили из магазина продукты питания и алкогольные напитки на общую сумму свыше 5 тысяч рублей. После совершения преступления мужчины распорядились похищенным по собственному усмотрению. Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд для рассмотрения по существу.

В Кораблинском районе двух мужчин, 43 и 33 лет, обвиняют в краже (пункт «а» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемые сговорились и похитили из магазина продукты и алкоголь на общую сумму свыше 5 тысяч рублей. После совершения преступления мужчины распорядились похищенным по собственному усмотрению.

Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд для рассмотрения по существу.