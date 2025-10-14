Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 79.96 -0.89 15/10
ЦБ EUR 92.68 -1.24 15/10
Нал. USD 80.61 / 81.28 14/10 17:35
Нал. EUR 94.01 / 95.00 14/10 17:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 695
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 670
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 396
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Химках 76-летняя пациентка больницы скончалась из-за халатности медсестер

В Химкинской больнице 76-летняя пенсионерка скончалась после того, как медсестры не смогли ее поднять. Об этом сообщается в телеграм-канале «Осторожно, новости».

Инцидент произошёл в ночь на 11 октября, когда женщина, госпитализированная после падения дома, вновь упала в обморок по пути в туалет и ударилась головой.

Согласно рассказам соседки погибшей по палате, медсестры не смогли помочь пенсионерке, так как санитаров рядом не оказалось. Вместо того, чтобы оказать необходимую помощь, они решили протащить женщину на пледе по полу. После этого пенсионерку оставили на полу в палате, сделав ей укол и положив под голову подушку. Сотрудники больницы надеялись, что утром женщина «встанет сама» и не стали предпринимать дальнейших действий до шести утра.

Пациенты также выразили недовольство антисанитарными условиями в терапевтическом отделении, сообщая о наличии тараканов и клопов. В Министерстве здравоохранения Московской области подтвердили информацию о проведении проверки по данному инциденту.

Фото: Осторожно, новости