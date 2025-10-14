В Химках 76-летняя пациентка больницы скончалась из-за халатности медсестер

В Химкинской больнице 76-летняя пенсионерка скончалась после того, как медсестры не смогли ее поднять. Об этом сообщается в телеграм-канале «Осторожно, новости».

Инцидент произошёл в ночь на 11 октября, когда женщина, госпитализированная после падения дома, вновь упала в обморок по пути в туалет и ударилась головой.

Согласно рассказам соседки погибшей по палате, медсестры не смогли помочь пенсионерке, так как санитаров рядом не оказалось. Вместо того, чтобы оказать необходимую помощь, они решили протащить женщину на пледе по полу. После этого пенсионерку оставили на полу в палате, сделав ей укол и положив под голову подушку. Сотрудники больницы надеялись, что утром женщина «встанет сама» и не стали предпринимать дальнейших действий до шести утра.

Пациенты также выразили недовольство антисанитарными условиями в терапевтическом отделении, сообщая о наличии тараканов и клопов. В Министерстве здравоохранения Московской области подтвердили информацию о проведении проверки по данному инциденту.

Фото: Осторожно, новости