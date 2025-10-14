В Госдуме предложили ввести запрет на изъятие единственного жилья в ипотеке

Рязань
В Госдуме разрабатывается законопроект, запрещающий изъятие единственного жилья, находящегося в ипотеке, за долги. Об этом сообщил Михаил Делягин, зампред комитета по экономике. По его словам, актуальность инициативы связана с экономическим спадом и снижением доходов населения. Сейчас единственное жилье в ипотеке не защищено от изъятия, несмотря на существующий «исполнительный иммунитет» для должников без ипотеки. В 2024 году банки получили рекордную прибыль в 3,8 трлн рублей, что, по мнению Делягина, снижает риски для банков от запрета на изъятие. Законопроект направлен на добросовестных заемщиков, выплативших более 50% стоимости жилья.

В Госдуме разрабатывается законопроект, который запретит изъятие единственного жилья, находящегося в ипотеке, за долги. Об этом сообщил автор инициативы, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, передает «Газета. ру».

По его словам, в условиях экономической рецессии и снижения доходов населения данный вопрос становится особенно актуальным. Конституция РФ гарантирует гражданам право на жилье, и хотя в настоящее время суды не могут изымать единственное жилье у должников благодаря «исполнительному иммунитету», это правило не распространяется на ипотечное жилье.

В прошлом году российские банки получили рекордную прибыль в 3,8 трлн рублей, что, по мнению Делягина, позволяет не опасаться негативных последствий для банковской системы от введения данного запрета.

Законопроект будет касаться только добросовестных заемщиков, которые выплатили более 50% стоимости жилья, что поможет избежать злоупотреблений и защитит банки от мошеннических схем.

Делягин отметил, что в окончательной версии законопроекта не предусмотрены прямые гарантии от выселения для ипотечников, а лишь предоставляется возможность суду утвердить мировое соглашение, которое защитит единственное жилье от взыскания.