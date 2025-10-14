В Госдуме предложили ввести для частных клиник налог на прибыль в размере 5%

В Госдуме предложили ввести для частных клиник налог на прибыль в размере 5%. Об этом пишет РИА Новости.

Авторы проекта отметили, что поступающие налоговые доходы будут направлены на развитие системы здравоохранения в субъектах РФ, включая закупку современного медицинского оборудования, обеспечение бесплатными медицинскими препаратами и изделиями, развитие системы ОМС, модернизацию инфраструктуры государственных и муниципальных медицинских организаций и повышение качества оказываемой населению бесплатной медпомощи.