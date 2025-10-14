В Госдуме предложили установить уголовную ответственность за вейпы
С такой инициативой выступили депутаты Дмитрий Гусев и Елена Драпеко. Они направили соответствующее обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Законодатели предлагают внести изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за изготовление, хранение, распространение и использование вейпов и жидкостей для них. Они также хотят, чтобы эти меры были аналогичны тем, которые применяются в отношении наркотических веществ.
По мнению инициаторов, такие поправки помогут создать единую систему оценки правонарушений, исключить «серую зону» в правовом регулировании и предотвратить злоупотребления.