В Госдуме предложили установить уголовную ответственность за вейпы

С такой инициативой выступили депутаты Дмитрий Гусев и Елена Драпеко. Они направили соответствующее обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Законодатели предлагают внести изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за изготовление, хранение, распространение и использование вейпов и жидкостей для них. Они также хотят, чтобы эти меры были аналогичны тем, которые применяются в отношении наркотических веществ.

В Госдуме предложили установить уголовную ответственность за вейпы. Об этом пишет «Газета. ру».

С такой инициативой выступили депутаты Дмитрий Гусев и Елена Драпеко. Они направили соответствующее обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Законодатели предлагают внести изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за изготовление, хранение, распространение и использование вейпов и жидкостей для них. Они также хотят, чтобы эти меры были аналогичны тем, которые применяются в отношении наркотических веществ.

По мнению инициаторов, такие поправки помогут создать единую систему оценки правонарушений, исключить «серую зону» в правовом регулировании и предотвратить злоупотребления.