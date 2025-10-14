В Госдуме предложили повысить социальные пенсии вдвое

Группа депутатов под руководством Сергея Миронова разработала законопроект, предусматривающий двукратное повышение социальных пенсий. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст документа. Согласно проекту, пенсии для мужчин старше 70 лет, женщин от 65 лет, инвалидов II группы и детей, потерявших одного из родителей, могут увеличиться до 10 068 рублей. Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов выплаты предлагается поднять до 24 164 рублей. Пенсии для инвалидов I группы и детей, потерявших родителей, могут составить 20 137 рублей, а для инвалидов III группы — до 8 558 рублей.

