Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 80.85 -0.34 14/10
ЦБ EUR 93.92 -0.13 14/10
Нал. USD 80.80 / 80.97 14/10 12:50
Нал. EUR 94.65 / 95.40 14/10 12:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 647
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 655
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 376
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 235
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили повысить социальные пенсии вдвое
Группа депутатов под руководством Сергея Миронова разработала законопроект, предусматривающий двукратное повышение социальных пенсий. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст документа. Согласно проекту, пенсии для мужчин старше 70 лет, женщин от 65 лет, инвалидов II группы и детей, потерявших одного из родителей, могут увеличиться до 10 068 рублей. Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов выплаты предлагается поднять до 24 164 рублей. Пенсии для инвалидов I группы и детей, потерявших родителей, могут составить 20 137 рублей, а для инвалидов III группы — до 8 558 рублей.

Группа депутатов под руководством Сергея Миронова разработала законопроект, предусматривающий двукратное повышение социальных пенсий. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст документа.

Согласно проекту, пенсии для мужчин старше 70 лет, женщин от 65 лет, инвалидов II группы и детей, потерявших одного из родителей, могут увеличиться до 10 068 рублей.

Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов выплаты предлагается поднять до 24 164 рублей.

Пенсии для инвалидов I группы и детей, потерявших родителей, могут составить 20 137 рублей, а для инвалидов III группы — до 8 558 рублей.