В Госдуме подробнее рассказали о реестре неблагонадежных граждан

В Госдуме выступили с инициативой о создании реестра неблагонадежных граждан, который должен быть сформирован Роскомнадзором, пишет «Абзац» со ссылкой на депутата Николая Новичкова. Он объяснил, что в этот список могут попасть граждане, поддерживающие иноагентов, террористов или осужденных за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях через лайки, положительные комментарии или репосты. Новичков подчеркнул, что социальные сети должны предупреждать пользователей о возможном включении в реестр, если они продолжают поддерживать деструктивные публикации. По его словам, наличие имени в этом реестре станет отягчающим обстоятельством при нарушении правопорядка.

«Роскомнадзор должен обязать социальные сети предупреждать граждан о том, что они оказывают информационную поддержку лицам, которые могут быть включены в реестр. Если пользователь продолжает выражать поддержку, это может стать основанием для его автоматического включения в список неблагонадежных», — отметил депутат.