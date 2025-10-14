Рязань
В Госдуме ответили, каких животных затронет законопроект о регистрации питомцев
В России готовится законопроект, касающийся учета домашних животных, который в первую очередь затронет собак, пишет «Абзац». Как сообщил депутат Госдумы Владимир Самокиш, член рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства, закон вступит в силу постепенно, начиная с конца 2026 года.

По словам депутата, основное внимание будет уделено регистрации собак, и планируется создание единой федеральной базы данных для учета этих животных. Все новые щенки будут регистрироваться сразу после рождения, а владельцам уже имеющихся собак будет предоставлен определенный срок для их учета.

После принятия закона также будет разработан законопроект об изменении Кодекса об административных правонарушениях, который введет штрафы за отсутствие регистрации. Это нововведение позволит более эффективно контролировать популяцию домашних животных и защитить общество от нападений бездомных собак.