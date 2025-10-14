Рязань
В Госдуме обсудили замечания по вопросу запрета на иномарки в такси
Депутаты Сергей Лисовский и Дмитрий Гусев поддержали необходимость поэтапной локализации рынка такси, призвав к расширению списка разрешенных автомобилей, включая все автомобили российского производства.

Они также отметили важность создания вместительных автомобилей для семейных перевозок и введения мер стимулирования для таксопарков.