В Госдуме обсудили замечания по вопросу запрета на иномарки в такси

В Госдуме депутат Сергей Миронов выразил надежду на здравый подход Министерства транспорта России в вопросе локализации автопарка такси. Об этом пишет «Абзац». Он отметил, что новые нормы не должны привести к значительным расходам для водителей и пассажиров. По словам депутата, сотни тысяч самозанятых водителей могут оказаться в сложной ситуации, если не смогут выполнить требования по локализации и будут вынуждены пересесть на новые автомобили. Это может привести к уходу многих из них в «тень» или полной потере возможности работать. Также Миронов предупредил о возможном росте цен на услуги такси, так как компании могут переложить свои расходы на пассажиров.

Депутаты Сергей Лисовский и Дмитрий Гусев поддержали необходимость поэтапной локализации рынка такси, призвав к расширению списка разрешенных автомобилей, включая все автомобили российского производства.

Они также отметили важность создания вместительных автомобилей для семейных перевозок и введения мер стимулирования для таксопарков.