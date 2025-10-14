Ученые сообщили о двух сильных вспышках на Солнце

Первая вспышка произошла 14 октября в 03:41. Ее класс мощности составил М2.0 (предпоследний). Вторую зафиксировали в 15:47. Ее продолжительность была 26 минут. Отмечается, что вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой провоцируют магнитные бури на Земле.

Ученые сообщили о двух сильных вспышках на Солнце. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики.

