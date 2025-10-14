У рязанца конфисковали машину за повторную пьяную езду

Установлено, что в мае 2025 года 58-летнего мужчину задержали сотрудники ДПС. Водитель был нетрезвым за рулем. Выяснилось, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за то же нарушение. Рецидивист не стал проходить медосвидетельствование. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Суд назначил рязанцу 200 часов обязательных работ и конфисковал автомобиль в доход государства.

