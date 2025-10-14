Скончался заслуженный мастер спорта СССР Александр Дитятин

Трехкратного чемпиона московской Олимпиады 1980 года по спортивной гимнастике не стало на 69-м году жизни. Подробности о причинах смерти не разглашаются. Александр Дитятин также был семикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы в спортивной гимнастике.

