Рязанский минтранс назвал одно из самых аварийных мест в городе

С начала 2025 года участок Московского шоссе от пересечения с улицей Вокзальной до поворота на ТД «Барс» стал местом повышенной аварийности. На этом участке зафиксировано 103 ДТП, включая пять случаев с пострадавшими. Причиной являются затяжные пробки под путепроводом в направлении Московского района. Они вызваны возможностью движения транспорта в прямом направлении только по одной полосе, что приводило к заторам и частым ДТП.

