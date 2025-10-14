Рязанская строительная компания задолжала работникам более 2 млн рублей

Сотрудники составили коллективное обращение в надзорный орган из-за невыплаты зарплаты 71 человеку. После проверки инспекции труда работникам вернули все деньги с учетом положенной компенсации. В отношении ответственных за нарушение применили административные меры.