Рязанская строительная компания задолжала работникам более 2 млн рублей
Рязанская строительная компания задолжала работникам более 2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной трудинспекции.
Сотрудники составили коллективное обращение в надзорный орган из-за невыплаты зарплаты 71 человеку.
После проверки инспекции труда работникам вернули все деньги с учетом положенной компенсации.
В отношении ответственных за нарушение применили административные меры.