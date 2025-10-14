Рязанская прокуратура помогла восстановить права ветерана Великой Отечественной войны

Установлено, что 94-летняя ветеран Великой Отечественной войны не была обеспечена техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, что послужило основанием для внесения представления и предъявления искового заявления о компенсации морального вреда. После вмешательства прокуратуры права инвалида восстановлены, ей предоставлены кресла-коляски.