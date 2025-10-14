Рязанская ГАИ сообщила подробности смертельного ДТП

Трагедия случилась в Скопинском районе 14 октября, примерно в 5:45, на 287-ом километре дороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, столкнулись автомобиль «Фольксваген», под управлением 24-летнего водителя, и грузовик «Ситрак», за рулем которого был 38-летний мужчина. В результате происшествия управлявший легковушкой погиб на месте происшествия, водителя большегруза госпитализировали с травмами. Профильные ведомства начали проверку.

Напомним, ранее об аварии сообщили в соцсетях.