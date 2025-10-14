Рязанке Анастасии Степовой исполнилось 97 лет

Она родилась 11 октября 1928 года в Брянской области. В 13 лет ушла в партизаны. Работала там санитаркой, помогала готовить еду и зашивала гимнастерки. Позже была узницей концлагеря, где пробыла 150 дней. После войны окончила Одесский техникум газовой и нефтяной промышленности, работала в межрайгазе в Энгельсе и Брянске. В 1996 году вместе с мужем переехала в Рязань. Анастасия Степовая награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг».

Об этом пишет ИД «Пресса».

