Рязанка возмущена затянувшимся ремонтом теплосети рядом со школой

Рязанка возмущена затянувшимся ремонтом теплосети рядом со школой № 71, дети вынуждены идти по проезжей части. Она прислала в редакцию РЗН. Инфо фото тротуара около дома № 26 на улице Зубковой, который ведет к воротам учреждения. По словам женщины, ремонт начался еще летом, но до сих пор не закончен. Она каждый день забирает ребенка из школы. Как заявила рязанка, она видела на месте работ службы только «пару раз». «Дети идут по проезжей части, мамам с колясками проехать негде. И ведь кто-то возвращается из школы уже затемно. Когда это закончится», — возмутилась женщина.

Рязанка возмущена затянувшимся ремонтом теплосети рядом со школой № 71, дети вынуждены идти по проезжей части. Она прислала в редакцию РЗН. Инфо фото тротуара около дома № 26 на улице Зубковой, который ведет к воротам учреждения.

По словам женщины, ремонт начался еще летом, но до сих пор не закончен. Она каждый день забирает ребенка из школы. Как заявила рязанка, она видела на месте работ службы только «пару раз».

«Дети идут по проезжей части, мамам с колясками проехать негде. И ведь кто-то возвращается из школы уже затемно. Когда это закончится», — возмутилась женщина.

Отметим, из-за работ на теплосети летом уже получил травмы ребенок, упав с временного моста.