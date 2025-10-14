Рязанка хотела убить соседку из-за тайных отношений с ее возлюбленным

По предварительной информации полиции, 53-летняя женщина выпивала дома с 57-летней соседкой. Во время застолья гостья сказала, что близко общалась с возлюбленным хозяйки. Женщина взяла нож, начала выгонять соседку из квартиры и пригрозила убийством. 57-летняя жительница испугалась и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.

