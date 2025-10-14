Рязанцы видели, как неизвестный силой посадил мужчину в машину
Отмечается, что инцидент случился на площади Мичурина. Один из участников потасовки в камуфляжной одежде пытался заставить оппонента сесть в подъехавший автомобиль. Подвергшийся нападению звал на помощь прохожих. Причины произошедшего неизвестны.
