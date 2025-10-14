Рязанца осудили за ограбление супермаркета

Установлено, что в мае 2025 года 37-летний житель Кораблинского района похитил товары их магазина. Продавцы неоднократно требовали оплатить то, что он взял, но мужчина скрылся с места происшествия. Злоумышленника признали виновным по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Рязанца осудили за ограбление супермаркета. Об этом пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2025 года 37-летний житель Кораблинского района похитил товары их магазина. Продавцы неоднократно требовали оплатить то, что он взял, но мужчина скрылся с места происшествия.

Злоумышленника признали виновным по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.