Россиянам рассказали, как злоумышленники крадут аккаунты, обещая игрушку Лабубу

МВД России предупредило граждан о новой мошеннической схеме, активно распространяющейся в мессенджере Telegram. Об этом пишет АиФ.
Злоумышленники предлагают пользователям получить популярную игрушку Лабубу в обмен на отзыв, однако для этого они просят поделиться личной контактной информацией и ввести код из Telegram, который фактически является паролем от аккаунта. В результате жертвы теряют доступ к своим профилям, а украденные аккаунты могут быть использованы для рассылки спама или других незаконных действий.
Кроме того, мошенники организуют фейковые розыгрыши игрушки Лабуба, предлагая её в обмен на подписку на каналы или продавая напрямую через Telegram. После получения денег «продавцы» исчезают, оставляя покупателей без игрушек и средств.
МВД России подчеркивает, что такие схемы часто нацелены на детей и подростков, которые из-за своей доверчивости становятся легкой добычей для мошенников.