Россиянам рассказали, как злоумышленники крадут аккаунты, обещая игрушку Лабубу

МВД России предупреждает о новой мошеннической схеме в Телеграме. Злоумышленники предлагают получить игрушку Лабубу за отзыв, но требуют личные данные и ввод кода из Telegram — фактически пароль от аккаунта. Жертвы теряют доступ к своим профилям, которые затем используют для спама и других мошеннических действий. Также мошенники проводят фейковые розыгрыши и продают Лабубу, требуя подписку на каналы или деньги, после чего исчезают, оставляя покупателей без товара и средств. Особенно уязвимы дети и подростки из-за доверчивости, на что МВД обращает внимание.

МВД России предупредило граждан о новой мошеннической схеме, активно распространяющейся в мессенджере Telegram. Об этом пишет АиФ.

Злоумышленники предлагают пользователям получить популярную игрушку Лабубу в обмен на отзыв, однако для этого они просят поделиться личной контактной информацией и ввести код из Telegram, который фактически является паролем от аккаунта. В результате жертвы теряют доступ к своим профилям, а украденные аккаунты могут быть использованы для рассылки спама или других незаконных действий.

Кроме того, мошенники организуют фейковые розыгрыши игрушки Лабуба, предлагая её в обмен на подписку на каналы или продавая напрямую через Telegram. После получения денег «продавцы» исчезают, оставляя покупателей без игрушек и средств.

МВД России подчеркивает, что такие схемы часто нацелены на детей и подростков, которые из-за своей доверчивости становятся легкой добычей для мошенников.