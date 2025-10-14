Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 79.96 -0.89 15/10
ЦБ EUR 92.68 -1.24 15/10
Нал. USD 80.61 / 81.28 14/10 17:35
Нал. EUR 94.01 / 95.00 14/10 17:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 695
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 670
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 396
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году
По его словам, самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году будет июль. Следом идут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Самым невыгодным месяцем Южалин назвал январь. Чуть лучше — май и февраль. По словам эксперта, если отдыхать в вышеперечисленные месяцы, то при выплате отпускных можно потерять в деньгах. В это время, как указал Южалин, выгодно работать и получать зарплату за отработанное время. Остальные месяцы года будут средними по выгодности. Можно брать отпуск без особой потери в деньгах.

Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году. Об этом 14 октября руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин сообщил ТАСС.

По его словам, самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году будет июль. Следом идут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.

Самым невыгодным месяцем Южалин назвал январь. Чуть лучше — май и февраль.

По словам эксперта, если отдыхать в вышеперечисленные месяцы, то при выплате отпускных можно потерять в деньгах. В это время, как указал Южалин, выгодно работать и получать зарплату за отработанное время.

Остальные месяцы года будут средними по выгодности. Можно брать отпуск без особой потери в деньгах.

Ранее опубликовали проект календаря праздничных и выходных дней в 2026 году.