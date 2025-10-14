Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

По его словам, самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году будет июль. Следом идут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Самым невыгодным месяцем Южалин назвал январь. Чуть лучше — май и февраль. По словам эксперта, если отдыхать в вышеперечисленные месяцы, то при выплате отпускных можно потерять в деньгах. В это время, как указал Южалин, выгодно работать и получать зарплату за отработанное время. Остальные месяцы года будут средними по выгодности. Можно брать отпуск без особой потери в деньгах.

