Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году
Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году. Об этом 14 октября руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин сообщил ТАСС.
По его словам, самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году будет июль. Следом идут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.
Самым невыгодным месяцем Южалин назвал январь. Чуть лучше — май и февраль.
По словам эксперта, если отдыхать в вышеперечисленные месяцы, то при выплате отпускных можно потерять в деньгах. В это время, как указал Южалин, выгодно работать и получать зарплату за отработанное время.
Остальные месяцы года будут средними по выгодности. Можно брать отпуск без особой потери в деньгах.
