Родителям могут разрешить посещать школьные собрания в онлайн режиме

Депутаты от фракции «Новые люди» направили запрос министру просвещения Сергею Кравцову с предложением внедрить возможность онлайн-участия родителей в школьных собраниях. Как сообщает ТАСС, инициатива возникла в связи с тем, что родителям приходится тратить значительное время на посещение встреч, которые могут длиться от двух до трех часов, включая дорогу. По мнению депутатов, закрепление права на онлайн-участие поможет сэкономить время родителей и улучшить баланс между семейной жизнью и образовательным процессом.

Депутаты от фракции «Новые люди» направили запрос министру просвещения Сергею Кравцову с предложением внедрить возможность онлайн-участия родителей в школьных собраниях.

Как сообщает ТАСС, инициатива возникла в связи с тем, что родителям приходится тратить значительное время на посещение встреч, которые могут длиться от двух до трех часов, включая дорогу.

По мнению депутатов, закрепление права на онлайн-участие поможет сэкономить время родителей и улучшить баланс между семейной жизнью и образовательным процессом. Это также создаст более доступные условия для вовлечения тех родителей, которые по различным причинам не могут присутствовать на собраниях в школе.

Ранее стало известно о проведении тестов в российских школах для оценки эмоционального и психологического состояния учащихся.