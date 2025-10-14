Прокуратура добилась решения суда по улучшению качества воды в Пронском районе

Прокуратура Пронского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере водоснабжения и обнаружила серьезные нарушения со стороны муниципального казенного предприятия. Об этом пишет пресс-служба ведомства по региону. В ходе проверки выяснилось, что в 4 шахтных колодцах, которые используются для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, не проводилась необходимая чистка, дезинфекция и контроль качества воды. Эти действия являются нарушением государственных стандартов и норм. В результате прокурор обратился в суд с исковым заявлением, требуя от ресурсоснабжающей организации устранить выявленные нарушения в течение 6 месяцев. Суд удовлетворил требования прокурора.

