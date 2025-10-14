Рязань
Павел Малков: продолжим поддержку рязанского АПК по всем направлениям
Губернатор Павел Малков на заседании регправительства высоко оценил результаты участия Рязанской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходила в Москве с 8 по 11 октября в соответствии с задачами национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Регион получил 36 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Награждены производители продуктов питания, животноводы, фермеры, реализующие проекты при грантовой господдержке. В скором времени также станут известны итоги конкурса в растениеводстве.

Губернатор Павел Малков на заседании регправительства высоко оценил результаты участия Рязанской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходила в Москве с 8 по 11 октября в соответствии с задачами национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Регион получил 36 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Награждены производители продуктов питания, животноводы, фермеры, реализующие проекты при грантовой господдержке. В скором времени также станут известны итоги конкурса в растениеводстве.

«Молодцы! Благодарю наших аграриев за добросовестный труд. Нам есть чем гордиться по-настоящему. На протяжении последних лет демонстрируем устойчивый рост и превышаем все среднероссийские показатели по росту и по развитию в агропромышленном секторе. Безусловно, со стороны Правительства области продолжим поддержку АПК», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что сельское хозяйство — один из приоритетов в развитии региона.

На прошедшей выставке участвовали более 50 предприятий сферы АПК от Рязанской области. Они продемонстрировали свою работу в различных отраслях. 19 видов пищевой продукции отметили высокими наградами. У рязанских производителей 15 золотых медалей, 3 серебряных, и одна бронзовая. У животноводов — 9 золотых медалей. Фермеров наградили Благодарностью и Серебряной медалью Минсельхоза РФ за лучшие проекты с грантовой поддержкой.

На выставке также прошли переговоры с делегациями из Китая и Саудовской Аравии по вопросу экспорта. С «Росагролизингом» зафиксированы новые договоренности по обновлению сельхозтехники.