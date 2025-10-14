Очевидцы сообщили о серьезном ДТП в Рязанской области
Очевидцы сообщили о серьезном ДТП в Рязанской области. Об этом пишет Telegram-канал «Скопингаген».
По данным портала, авария случилась на трассе Р-22 «Каспий» возле поворота на деревню Шелемишевские хутора. Там столкнулись фура и минивэн.
По неподтвержденной информации, в результате происшествия один человек из легковушки погиб, водителя большегруза госпитализировали.
Официальная информация не поступала.