Очевидцы сообщили о серьезном ДТП в Рязанской области

Авария случилась на трассе Р-22 «Каспий» возле поворота на деревню Шелемишевские хутора. Там столкнулись фура и минивэн. По неподтвержденной информации, в результате происшествия один человек из легковушки погиб, водителя большегруза госпитализировали. Официальная информация не поступала.