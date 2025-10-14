На «Госуслугах» появилась функция выбора доверенного контакта

Отмечается, что доверенным лицом может быть родственник или друг, у него не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия от имени гражданина. В случае смены пароля ему будет приходить дополнительный код подтверждения. Новая функция позволит защитить аккаунт от мошенников.

