Мошенники обманули рязанку под видом работников почты

31-летней жительнице областного центра позвонили якобы из отделения Почты России и сообщили, что на ее имя пришло заказное письмо. Для его получения в электронном виде аферисты попросили сообщить код из смс. Потерпевшая продиктовала данные, после чего ей позвонил неизвестный и представился сотрудником силового ведомства. Он заявил, что женщина стала жертвой злоумышленников, которые могут оформить на нее кредит. Лжеправоохранитель предложил перевести все деньги на «безопасный счет». Рязанка отправила на него 600 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».