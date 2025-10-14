Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 80.85 -0.34 14/10
ЦБ EUR 93.92 -0.13 14/10
Нал. USD 80.80 / 80.97 14/10 12:50
Нал. EUR 94.65 / 95.40 14/10 12:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 647
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 655
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 376
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 235
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Мошенники обманули рязанку под видом работников почты
31-летней жительнице областного центра позвонили якобы из отделения Почты России и сообщили, что на ее имя пришло заказное письмо. Для его получения в электронном виде аферисты попросили сообщить код из смс. Потерпевшая продиктовала данные, после чего ей позвонил неизвестный и представился сотрудником силового ведомства. Он заявил, что женщина стала жертвой злоумышленников, которые могут оформить на нее кредит. Лжеправоохранитель предложил перевести все деньги на «безопасный счет». Рязанка отправила на него 600 тысяч рублей.

Мошенники обманули рязанку под видом работников почты. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

31-летней жительнице областного центра позвонили якобы из отделения Почты России и сообщили, что на ее имя пришло заказное письмо. Для его получения в электронном виде аферисты попросили сообщить код из смс. Потерпевшая продиктовала данные, после чего ей позвонил неизвестный и представился сотрудником силового ведомства. Он заявил, что женщина стала жертвой злоумышленников, которые могут оформить на нее кредит.

Лжеправоохранитель предложил перевести все деньги на «безопасный счет». Рязанка отправила на него 600 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».