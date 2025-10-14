Мошенники начали предлагать россиянам перегон и приобретение машин из-за рубежа
Мошенники начали предлагать россиянам перегон и приобретение машин из-за рубежа. Об этом пишет РБК.
По данным МВД РФ, злоумышленники в мессенджерах утверждают, что могут предоставить выгодные условия и быструю доставку.
Аферисты требуют оплату в криптовалюте. Покупателям предлагают установить приложение для криптокошелька и перевести крупную сумму денег якобы для подтверждения платежеспособности или в качестве вступительного платежа.
В ведомстве также выделили типичные признаки мошенничества: предложение приобрести автомобиль по цене значительно ниже рыночной и призывы к быстрой сделке под предлогом возможного повышения цен.