Мишустин спрогнозировал уровень бедности в России к 2030 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин спрогнозировал уровень бедности в России к 2030 году. Об этом пишет Газета.RU.

Планируется довести уровень бедности в России до отметки ниже 7%.

Для реализации этой задачи стартовал обновленный национальный проект «Семья». В 2026 году запланировано существенное увеличение его финансирования — почти до 3 трлн 240 млрд рублей.

По его словам, в 2026 году этот тренд продолжится. МРОТ вырастет более чем на 20,5% и составит 27 093 рубля. Такая динамика будет способствовать росту уровня жизни порядка 4,5 миллиона работников.