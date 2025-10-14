Бездомная собака покусала четырехлетнюю рязанку

Установлено, что в сентябре 2025 года в Шацке животное напало на девочку во время прогулки. У пострадавшей зафиксированы раны на бедре. С администрации района потребовали взыскать компенсацию морального вреда.