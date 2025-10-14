23-летнюю рязанку осудят за мошенничество при получении соцвыплат

23-летнюю жительницу Касимовского округа осудят за мошенничество при получении соцвыплат. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, подозреваемая в январе 2025 года обратилась в отдел соцзащиты населения с заявлением, в котором попросила рассмотреть ее в качестве кандидата на оформление соцконтракта для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности.

Женщина умышленно указала ложные сведения, что ее семья — малоимущая. Подозреваемой выплатили деньги. Она незаконно получила 380 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере (часть 3 статьи 159.2 УК РФ). Расследование продолжается.