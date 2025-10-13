ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Отмечается, что под контроль взяли населенный пункт Московское в ДНР и Боровскую Андреевку в Харьковской области. ВСУ за сутки потеряли около 1500 боевиков. Российские средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб и 344 беспилотника.

