Врачи скорой спасли рязанку, едва не погибшую на поминках мужа

По данным минздрава, 77-летней жительнице Рязани стало плохо на поминальном застолье. Пенсионерка потеряла сознание. На место вызвали скорую помощь. Выяснилось, что у рязанки резко упало давление. «При моей многолетней гипертонии, цифры 80 на 60 чуть не стали для меня фатальными. Медики поставили мне капельницу, донесли до машины. До стационара мы домчались за 10 минут. Из больницы я вышла совсем недавно. Дорогая скорая, низкий поклон. Все это спасло мою жизнь», — заявила женщина.