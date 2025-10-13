Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Врачи скорой спасли рязанку, едва не погибшую на поминках мужа
