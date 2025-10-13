Врачи рассказали о факторах риска рака кишечника у молодых

Врачи рассказали о факторах риска рака кишечника у молодых. Об этом пишет Daily Mail.

Сидячий образ жизни является ключевым фактором, который повышает заболеваемость раком кишечника.

На протяжении десятилетий рак кишечника считался болезнью пожилых.

Теперь же картина изменилась. Основной причиной этого антитренда является малоподвижный образ жизни. Даже регулярные тренировки не компенсируют вред от длительного сидения.

Кроме того, факторами риска являются несбалансированное питание с низким содержанием клетчатки, избыток фастфуда и переработанного мяса в рационе, злоупотребление сладкими газированными напитками.

Также в числе потенциальных причин колоректального рака эксперт назвала ожирение, диабет, употребление алкоголя.