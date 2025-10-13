Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 456
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 601
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 303
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 179
Врачи рассказали о факторах риска рака кишечника у молодых
Основной причиной этого антитренда является малоподвижный образ жизни. Даже регулярные тренировки не компенсируют вред от длительного сидения. Кроме того, факторами риска являются несбалансированное питание с низким содержанием клетчатки, избыток фастфуда и переработанного мяса в рационе, злоупотребление сладкими газированными напитками. Также в числе потенциальных причин колоректального рака эксперт назвала ожирение, диабет, употребление алкоголя.

На протяжении десятилетий рак кишечника считался болезнью пожилых.

Теперь же картина изменилась. Основной причиной этого антитренда является малоподвижный образ жизни. Даже регулярные тренировки не компенсируют вред от длительного сидения.

Кроме того, факторами риска являются несбалансированное питание с низким содержанием клетчатки, избыток фастфуда и переработанного мяса в рационе, злоупотребление сладкими газированными напитками.

Также в числе потенциальных причин колоректального рака эксперт назвала ожирение, диабет, употребление алкоголя.