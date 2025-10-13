Врач перечислила продукты для укрепления иммунитета в осенний период

Рязань
Иммунолог Дженна Маккиочи из Университета Сассекса рекомендовала включать в рацион красное мясо, жирную рыбу, растительную пищу и ферментированные продукты. По ее словам, натуральный йогурт и кефир снижают воспаление и восстанавливают баланс кишечных бактерий, что помогает организму эффективнее бороться с инфекциями. Эксперт также советует употреблять витамин С, который содержится в киви, красном перце, ягодах, грейпфруте и листовой зелени. Достаточное количество этого витамина способствует более быстрому восстановлению после простуды.

Иммунолог Дженна Маккиочи из Университета Сассекса рекомендовала включать в рацион красное мясо, жирную рыбу, растительную пищу и ферментированные продукты. По ее словам, натуральный йогурт и кефир снижают воспаление и восстанавливают баланс кишечных бактерий, что помогает организму эффективнее бороться с инфекциями.

Эксперт также советует употреблять витамин С, который содержится в киви, красном перце, ягодах, грейпфруте и листовой зелени. Достаточное количество этого витамина способствует более быстрому восстановлению после простуды.

Кроме того, врач подчеркнула важность витамина D, особенно в осенне-зимний период, когда солнечного света становится меньше. Для его восполнения рекомендуется есть жирную рыбу, такую как лосось, скумбрия и сардины, а также яйца и молочные продукты.

Красное мясо тоже является важным элементом осеннего рациона. Маккиочи отмечает, что нежирные варианты безопасны в умеренных количествах и богаты белком, железом, цинком и витаминами группы B, необходимыми для нормального функционирования иммунной системы.