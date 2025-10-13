Возле рязанского Дома офицеров заметили пожарную технику
Возле рязанского Дома офицеров заметили пожарную технику. Об этом редакции РЗН. Инфо в понедельник, 13 октября, сообщила читательница.
По словам очевидицы, спецавтомобиль МЧС и скорая стояли возле дома № 17 на Первомайском проспекте.
В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области пояснили, что вызов поступил в связи с тлением в здании. На место прибыли 10 человек и 4 единицы техники.
Обстоятельства происшествия неизвестны.
Видео: Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».