Возле рязанского Дома офицеров заметили пожарную технику

По словам очевидицы, спецавтомобиль МЧС и скорая стояли возле дома № 17 на Первомайском проспекте. В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области пояснили, что вызов поступил в связи с тлением в здании. На место прибыли 10 человек и 4 единицы техники. Обстоятельства происшествия неизвестны.