В Рыбном жители пожаловались на припаркованные фуры на дороге

В Рыбном жители пожаловались на припаркованные фуры на дороге. Об этом сообщается в группе «Типичное Рыбное».

«Почему устроили стоянку на проезжей части? Закрывает видимость, создает аварийную ситуацию», — написал автор.

В комментариях жители отметили, что на данном участке паркуют не только грузовики, но и легковушки.

«Проехать и пройти невозможно», — указала девушка.