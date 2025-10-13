В Рыбном жители пожаловались на припаркованные фуры на дороге
«Почему устроили стоянку на проезжей части? Закрывает видимость, создает аварийную ситуацию», — написал автор. В комментариях жители отметили, что на данном участке паркуют не только грузовики, но и легковушки. «Проехать и пройти невозможно», — указала девушка.
